Lubuscy przedsiębiorcy nadal mogą korzystać ze wsparcia z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej 9.0. Wprowadzona w maju tarcza poszerzyła liczbę branż, które mogą starać się o pomoc. W sumie pojawiło się aż 17 nowych rodzajów działalności.

Tarcza 9.0 umożliwia zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień 2021 r a także za grudzień 2020 r., styczeń oraz luty 2021 r. o ile spełnione będą nowe warunki. Będzie też można otrzymać od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych.

O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed listopadem 2020 roku, a 31 marca 2021 r. ich przeważająca działalność była oznaczona jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu. Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Aby sprawdzić, czy pomoc przysługuje należy porównać przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Można ten przychód porównać również do przychodu z września 2020 roku.