Przed państwem mają zaszczyt wystąpić zielonogórscy artyści: Sitarski i jego SCANDALIŚCI. Niepokorni, awangardowi i skandaliczni, ujawnią swój talent na koncercie w sobotę 11 lipca o godzinie 20:00, w Dąbiu na scenie za Wigwamem.

Koncert nosi prowokacyjny tytuł „Wielka sztuka?” Markowi Sitarskiemu – wokaliście, gitarzyście, tekściarzowi, front manowi zespołu, zadaliśmy pytanie z czym kojarzy mu się tzw. wielka sztuka?

„Wielka sztuka” to jest jeden z utworów, który będziemy też grali. Zawsze powstawało pytanie już od zarania dziejów, co to jest ta sztuka? Znak zapytania w tytule koncertu, to szukanie odpowiedzi na pytania: co to jest ta sztuka? Jaka jest różnica pomiędzy wielką a małą sztuką? (Pomimo wakacji zadamy publiczności takie pytania). Nie ma takiej wagi, która zmierzy sztukę, nie ma jakieś miary. Dlatego zostawiamy to słuchaczom.

Marek Sitarski, którego dobrze znacie z aktorskich ról na scenie Lubuskiego Teatru, ceni sobie bardzo artystyczną swobodę i wolność nieskrępowanej wypowiedzi. Jak twierdzi, pomysły na teksty przypływają i odpływają na fali życia. Wystarczy dobrze się wsłuchać. A na czym to polega?

Na prostym czasem uczuciu, na fascynacji do czegoś. Piszę też takie lakoniczne, krótkie absurdalne po prostu teksty, jak na przykład w przypadku piosenki „Liście” czy „Ja jem ty jesz”. Jest w nich trochę dynamiki. Jak to ktoś kiedyś określił, że mój styl to taki „folk and folks”, bo jednak ta ludowość gdzieś jest. Jest też „drive”, w niektórych utworach: „Tabletka nie dla Mietka” (to już kultowy hit) czy „Panna P” są dynamiczne, ale też w mojej twórczości jest sporo liryków. Także obszar mojego uczucia czy uczucia do drugiej osoby, do świata. To wszystko jest mi bardzo bliskie.