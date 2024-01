Sześć dni – tyle pozostało na to, by oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim, a dokładniej cztery głosy, bo tyle ma do dyspozycji każdy zielonogórzanin.

Kampania informacyjna i zachęcanie mieszkańców do podpisów pod konkretnymi projektami w pełni. Inicjatorzy ze swoimi pomysłami pojawiają się także regularnie na antenie Radia Index. I tak będzie do najbliższego piątku.

Stałymi bywalcami Budżetu Obywatelskiego mogą się czuć futboliści amerykańscy Watahy Zielona Góra, którzy cały swój obiekt przy ul. Botanicznej zawdzięczają właśnie tej obywatelskiej inicjatywie. Mówi prezes klubu Sebastian Domański.

To tak naprawdę nasza czwarta runda w BO. Stadion powstał z tej inicjatywy z tzw. “dużego zadania”. Później następowała powolna rozbudowa całej infrastruktury, aż wreszcie do szatni, które teraz chcemy kontynuować.

W projekcie jest też wyposażenie okolic boiska w elementy małej architektury. Chodzi o ławki, wiatę rowerową, mini szatnię, tablice edukacyjne o pięciu polskich piłkarzach. Chcielibyśmy zrobić głosowanie, jacy mieliby to być piłkarze. Na tych tablicach byłyby też informacje o tym, jak prawidłowo ćwiczyć. Chcielibyśmy też wyposażyć boisko w elementy do ćwiczeń: słupki do wykonywania rzutów wolnych, a także maty do ćwiczenia rzutów karnych.

Wataha chce rozbudować swoje zaplecze szatniowo-sanitarne, zaś mieszkańcom osiedla Zacisze marzy się m.in. doświetlenie boiska piłkarskiego przy ul. Agrestowej. Co jeszcze? To zdradza Adam Przybysz.

Głosowanie internetowe trwa do 14 stycznia. Link do platformy znajdziecie TUTAJ . Mieszkańcy wybierają projekty z terenu starej i nowej Zielonej Góry.