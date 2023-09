My już odliczamy! Nawet nie godziny, a minuty. O 16:00 początek urodzinowej imprezy Radia Index. Szał’n’Show to wydarzenie z okazji jubileuszu ćwierćwiecza naszej rozgłośni.

W południe rozpoczęły się ostatnie próby, już na scenie na Placu Teatralnym. Pieczę nad artystami sprawuje Romek Awiński.

Ostatnie poprawki także nad scenariuszem gali nanosi Małgorzata Włodarczyk. Czy jest dużo emocji? Nerwów?

Bo impreza Szał’n’Show, to nie tylko występy muzyczne, ale też i wspomnienia. W telegraficznym skrócie prześledzimy ćwierćwiecze naszego istnienia. O wspomnienia zadba m.in. Mateusz Kasperczyk.

– Świętujemy w typowy dla radia sposób – mówi Kaja Rostkowska, wicenaczelna naszej stacji.

Mamy wszystko dopięte na ostatni guzik, jako dziennikarze. Muzycy się szykują. Świętujemy w sposób nam bliski, bo jesteśmy związani z muzyką, którą gramy na co dzień. Jesteśmy też związani ze sceną. Przychodzi taki moment, że chcemy wyjść do miasta, pokazać, się, trochę powspominać i pobawić się z mieszkańcami Zielonej Góry. Robimy to dla nich, chcemy to robić przez kolejne 25 lat i dłużej. Zapraszamy, bądźcie dzisiaj z nami.