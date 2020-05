Sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani od swoich ofiar – to najważniejszy punkt tzw. ustawy antyprzemocowej, która przeszła przez Sejm i prawdopodobnie wejdzie w życie. Nad ustawą pracowała m. in. zielonogórska posłanka Lewicy, szefowa stowarzyszenia BABA Anita Kucharska-Dziedzic.

Sejm uchwalił ustawę przed kilkoma dniami. – Wreszcie zmieni się status ofiary przemocy domowej – mówiła w Radiu Index Kucharska-Dziedzic.

Jeżeli mieliśmy do czynienia z osobą krzywdzoną, to ona uciekała z mieszkania często zabierając dzieci pod pachę. W tej chwili tułać ma się sprawca przemocy. To jest coś, co da policji narzędzie prawdziwie skuteczne podczas awantury domowej.