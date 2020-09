To był dla nich trudny moment, ale wszystko skończyło się dobrze. Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze po dzisiejszym ataku w szkole znaleźli się pod opieką rodziców i dziadków. Dorośli wyszli z nimi z placówki spokojnie, bez paniki i zamieszania.

W relacjach po zdarzeniu licealiści opisywali, że w trakcie ataku słyszeli w szkole krzyki. Nie podejrzewali wcześniej, co może zrobić ich koleżanka. Przypomnijmy, że 16-latka zraniła nożem trzy osoby w liceum.

Głos w sprawie zabrała Kamilla Jur, dyrektor szkoły. Odniosła się do informacji o tym, że uczennica wcześniej pisała w mediach społecznościowych o planach ataku. O jej wiadomościach władze placówki dowiedziały się od innych uczniów. 16-latka została wezwana na rozmowę do szkolnej pedagog.

W rozmowie uczestniczyła wychowawczyni, ja, pedagog i uczennica. Z mojego oglądu wynikało, że należy poinformować rodziców i nie pozwolić uczennicy wrócić na zajęcia, bo wydawało się nam, że coś się dzieje. Uczennica została w gabinecie pani pedagog, my z wychowawczynią poszłyśmy uspokoić trochę uczniów, że już uczennica jest pod opieką. Ona wykorzystała moment nieuwagi, kiedy pani pedagog zapytała ją o to, czy jest gorąco i otworzyła okno. Uczennica uciekła, wbiegła do sali, z plecaka wyjęła noże. Nastąpił atak.

W trakcie zdarzenia nauczyciele obezwładnili uczennicę, wezwali też policję, karetkę pogotowia i rodziców. Dyrektor przyznaje, że trudno w tej chwili ustalić, co było przyczyną ataku dziewczyny. – Nie było żadnych symptomów, które wskazywałyby na to, że może mieć problem. Była to jedna z najlepszych uczennic w klasie – komentuje Kamila Jur.

Okoliczności zdarzenia i motywy działania nastolatki wyjaśnia policja.

Jest to osoba nieletnia. Sąd rodzinny podejmie więc decyzję, czy za ten czyn będzie odpowiadała jak osoba nieletnia, czy jak dorosła. Wszystkie informacje, okoliczności, motywy działania sprawczyni – to będzie przedmiotem postępowania.

Jutrzejszy dzień w V Liceum Ogólnokształcącym rozpocznie się od spotkań z nauczycielami, które przygotują ich do rozmów z uczniami.