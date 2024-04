Sędziowanie – element w futbolu nieodzowny był dziś tematem Piłkarskiej Zielonej Góry. Gościliśmy Pawła Horożanieckiego, sędziego, który jako arbiter główny pracuje m.in. na meczach II ligi, a jako sędzia techniczny nawet w ekstraklasie.

Nasz gość przyznał, że osoba Szymona Marciniaka spowodowała nieznaczny wzrost zainteresowania kursami sędziowskimi, choć potrzeby w regionie wciąż są spore. Horożaniecki nie ukrywa, że najtrudniejszy jest początek.

Jak pozyskujemy tych sędziów, to kandydaci stają się sędziami próbnymi i przez pierwszy rok, dwa lata przesiewamy tych sędziów. Po pierwszych meczach albo się idzie dalej, albo się rezygnuje. Wiadomo, nie każdy się do tego nadaje w sferze mentalnej czy przysposobieniu fizycznym. Początek jest najtrudniejszy.

Paweł Horożaniecki jest też przewodniczącym Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze. Przygodę z sędziowaniem rozpoczął 15 lat temu, początkowo łącząc to z graniem w piłkę. Dziś nie wyobraża sobie uczestniczenia w futbolu w innej roli niż sędzia.

Na początku swojej przygody, po dwóch meczach powiedziałem do siebie: “po co mi to?” Jednak przełamałem to w sobie, rozwijałem się jako sędzia i teraz nie wyobrażam sobie tego nie robić.