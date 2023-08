Niespełna dwa tygodnie pozostały do kolejnej odsłony festiwalu Corno Brass Music Festival. Wydarzenie odbędzie się w naszym mieście już po raz siódmy. I jak mówią organizatorzy – przez blachę do serca. Jest to bowiem festiwal instrumentów dętych blaszanych.

Wydarzenie potrwa od 14 do 19 sierpnia. Co jest bardzo ważne – wyjątkowych artystów będzie można posłuchać w specjalnie przystosowanych do tego salach, ale również na Placu Teatralnym, amfiteatrze przed Filharmonią Zielonogórską oraz w kościele Najświętszego Zbawiciela. Podczas festiwalu odbywają się również warsztaty – mówi Łukasz Łacny, organizator wydarzenia.

Warsztaty kierowane są głównie do uczniów i studentów szkół i akademii muzycznych. Te warsztaty traktujemy na równi z częścią koncertową. Możliwość edukacji wśród takich znakomitych artystów procentuje później w ich życiu, zarówno tym zawodowym, jak i prywatnym.

Na przykład jeśli chodzi o wybór kierunku studiów. Jak podkreślają organizatorzy – jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Dopisać się można jeszcze na warsztaty tuby. Dodajmy, że Radio Index jest patronem medialnym festiwalu Corno Brass Music Festival.