Port w Babimoście odprawił od początku roku już prawie 37 tysięcy pasażerów, a w samym tylko październiku ponad 2,5 tysiąca podróżnych.

Mimo, że październik tego roku różni się in minus od 2019 o niecałe 25 procent liczby odprawionych pasażerów, to pierwsze dziesięć miesięcy bieżącego roku jest in plus o ponad 33 procent w porównaniu z rokiem 2019, ostatnim przed pandemią.

Warto również podkreślić, że roczny rekord z 2019 roku – 33.783 odprawionych osób – został pobity właśnie w październiku. Miniony miesiąc po raz kolejny pokazał popularność połączenia ze stolicą, która jest dogodnym miejscem przesiadkowym i była wybierana przez zdecydowaną większość klientów portu.