Jest dobrze, a może być jeszcze lepiej – słyszymy z obozu Lechii po ostatnim, trzecim z rzędu zwycięstwie na boiskach III ligi.

W środę zielonogórzanie wygrali z rezerwami Górnika Zabrze 2:1. W niedzielę zmierzą się z Górnikiem Polkowice. Zielonogórzanie szykują się już na mecz ze spadkowiczem z II ligi. Mówi Rafał Dzidek, jeden z graczy Lechii.

Jest to spadkowicz z II ligi. Teoretycznie najmocniejsza drużyna w tej lidze. Mamy świadomość, że będzie to ciężkie spotkanie, a jaki będzie wynik, zobaczymy w niedzielę. Te trzy zwycięstwa napędzają, czujemy, że jesteśmy w dobrej dyspozycji.

Gościem programu Piłkarska Zielona Góra był też Maksym Iwanowicz, który zwraca uwagę, że najbliższe mecze pokażą, w którym miejscu jest Lechia, bo za tydzień zielonogórzan czekać będzie wyjazdowe starcie z rezerwami Śląska Wrocław, wiceliderem tabeli.

Uważam, że to bardzo dobry zespół. Graliśmy z nimi latem sparing, widzieliśmy, że to drużyna, która chce awansować. Na pewno ten mecz pokaże nam miejsce, czy będziemy w tej czołówce. My w każdym meczu chcemy wygrywać.