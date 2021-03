Czas pandemii nie musi być czasem izolacji czy utraty kontaktów międzyludzkich. Może być dobrą okazją do nawiązania nowych znajomości, dzielenia się wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami.

Zofia Szozda ze Stowarzyszenia Wspólna Zielona Góra wychodzi na przeciw mieszkańcom miasta. Jej propozycja to Zielonogórskie Centrum Aktywności. Na początek online. Projekt w założeniu ma zrzeszać wszystkich, którzy pragną podzielić się swoja wiedzą niezależnie od tematu.

Początkowo online, bo mam nadzieję, że potem ludzie będą spotykali się ze sobą w realu. Żebyśmy się dzielili z sobą tym, co mamy najcenniejszego, czyli swoim czasem, pasjami, umiejętnościami, wiedzą, doświadczeniem. Każdy z nas coś takiego ma. Na apel odpowiedziało sporo osób.

Do projektu może zgłosić się każdy, kto ma coś ciekawego do zaproponowania i czym chce podzielić się z innymi. Zgłosiły się osoby, które chcą nauczyć innych m.in. szydełkowania, pisania CV czy pomóc w rozpoczęciu przygody z bieganiem. To ostatnie to propozycja Karoli Michalczak.

Przede wszystkim będę chciała poznać osoby, które mają chęć zacząć biegać. Pokażę, że każdy może to robić i w każdym wieku. Potem przejdziemy już na formy indywidualne. Teraz niestety nie bardzo możemy się spotykać w większym gronie.

Inicjatywy są bezpłatne. Więcej informacji na fanpage’u Wspólna Zielona Góra na Facebooku.

Autorzy: Katarzyna Mayer Bzowa, Miłosz Balcerzak, Tomasz Noskowicz