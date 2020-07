– Często, jak się obiera taki dłuższy szlak, to nie idzie się tylko dla samego siebie – mówi o planach wędrówki po górach ks. Marek Bożek z parafii ewangelickiej w Zielonej Górze. Na przełomie lipca i sierpnia wraz z żoną przejdzie Główny Szlak Beskidzki w Beskidzie Śląskim. Celem podróży jest zbiórka pieniędzy na świąteczne prezenty dla dzieci z Ukrainy i Rumunii.

Akcja nosi nazwę „500 uśmiechów” i nawiązuje do długości górskiej trasy.

Ten główny szlak ma około 500 kilometrów. Zastanawialiśmy się, co by można zrobić, co będzie związane z tą liczbą 500. I tak właśnie wpadliśmy na pomysł, że włączymy się w taką akcję charytatywną, w której już działam od prawie 15 lat, gdzie zbieramy prezenty dla dzieci, by podarować ich 500, co równa się 500 uśmiechów. Chcieliśmy, żeby środowisko górskie i ludzi o dobrym sercu mogło się złożyć na te prezenty. Kwota tak zwanej wirtualnej paczki, którą się wykonuje i wysyła do dziecka, wynosi około 60 złotych. Za tę kwotę, którą uzbieramy, zrobimy wirtualne paczki, które już jako realne paczki trafią do dzieci zza wschodniej granicy.