Z powodu obostrzeń, które mają nas zabezpieczać przed koronawirusem, w trudnej sytuacji są m.in. instytucje zajmujące się seniorami i osobami z niepełnosprawnością. W Zielonej Górze takie zadania wykonuje np. Centrum Usług Opiekuńczych. Prowadzi ośrodek terapii zajęciowej, dom dziennego pobytu dla seniorów, a także pomaga chorym.

Pracownicy centrum, którzy jeżdżą do podopiecznych, są wyposażeni w środki dezynfekujące.

Problem jest większy, jeżeli chodzi o opiekunki domowe, które chodzą codziennie do prawie 190 osób. Tutaj to zabezpieczenie musi być większe. Pracownicy mają małe atomizery na płyn dezynfekujący w torebkach, mają rękawiczki jednorazowe, maseczki. Tym muszą się chronić jak najbardziej, bo przecież jeżdżą, przemieszczają się autobusami, korzystają ze sklepów, bo muszą robić zakupy naszym seniorom. Elżbieta Sochacka, dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze

Ośrodek Terapii Zajęciowej „Arkadia” i Dom Dziennego Pobytu „Retro” jest zamknięty. Pracownicy przygotowują i wydają na zewnątrz obiady dla 150 seniorów, szyją także maseczki ochronne. Placówki, które należą do centrum, otrzymują ponadto pomoc z zewnątrz.

Jeżeli chodzi o środki dezynfekujące, to poza tym, że w zeszłym roku kupiliśmy sobie trochę tych środków, również wszyscy podopieczni korzystający ze stołówki dostali półlitrowe płyny, które zakupił pan prezydent miasta. Natomiast jeśli chodzi o dodatkowe wsparcie, takie słodkie bonusy, dostaliśmy lody z kawiarni, które wydaliśmy wszystkim naszym seniorom. To było fajne, taki zastrzyk radości i słodkości w tym smutnym czasie. Elżbieta Sochacka

Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych przyznaje, że podopiecznym niełatwo oswoić się z sytuacją. Placówka stara się więc utrzymywać z nimi kontakt telefoniczny. Pracownicy będą też rozwozić im świąteczne paczki. – Jest to ciężki dla nich czas. Czują samotność jeszcze bardziej, czują napięcie, które zewsząd płynie i na pewno z utęsknieniem czekają na chwilę, kiedy będą mogli wrócić do normalności, a więc do domu, do nas i wyjść do ludzi – mówi o seniorach Elżbieta Sochacka.