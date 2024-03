„Metropolia” – pod takim hasłem kampanię wyborczą w Zielonej Górze prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Kandydat tego ugrupowania na urząd prezydenta Grzegorz Maćkowiak uważa, że w ostatnich latach wiele zostało zrobione, ale spora w tym zasługa również PiS-u, który jako partia rządząca przez ostatnie osiem lat wydatnie w tym rozwoju pomagał.

– W samej Zielonej Górze przeznaczono na inwestycje ponad miliard złotych – wyliczał Maćkowiak, który uważa, że jego ugrupowanie jest wiarygodnie, jeśli chodzi o spełnianie obietnic. Jakie są kolejne?

Jeżeli chodzi o gospodarkę musimy postawić na ambitny rozwój, co to oznacza? Oznacza to, że nowe strefy gospodarcze muszą mieć profilowanie o najwyższe technologie. Musimy pokazać na arenie ogólnopolskiej, że chcemy przyciągać inwestorów z najwyższych branż technologicznych.