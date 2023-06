– To były trudne dla nas czasy, ale w rozumieniu ekonomicznym, bo my jako młodzież znajdowaliśmy zawsze radość i rozrywkę – wspominają pionierzy Zielonej Góry, w dniu swojego święta.

6 czerwca to data Powrotu Zielonej Góry do Macierzy, czyli do ziem polskich. W tym roku obchodzimy 78. rocznicę tego wydarzenia. Jak wyglądały początki polskiej Zielonej Góry? O tym mówiła Wanda Skorulska, prezes stowarzyszenia Zielonej Góry.

To jest dzień nas – pionierów. Myśmy od 1945-46 roku wzrastali tutaj. Razem z władzami. Nie było zawsze kolorowo, ale myśmy się cieszyli, że do szkoły chodzimy, że mamy książki, zeszyty. Czasami jedna książka, to była na całą klasę.

Za wkład w rozwój miasta – w jego polskich realiach – dziękował pionierom podczas obchodów rocznicowych przy ratuszu prezydent Janusz Kubicki.

To jest Wasze święto, to Wy stworzyliście Zieloną Górę. Wiecie, jak to miasto wyglądało kiedyś i zobaczcie, jak stworzyliście je na nowo. Bez Was takiej Zielonej Góry by nie było.

– Ważne jest, aby pamiętać o tych pierwszych, powojennych zielonogórzanach – mówił Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra.

Ten trud, który ci pierwsi zielonogórzanie wykonali do tego, by tworzyć naszą Zieloną Górę, tożsamość, wspólnotę i dlatego dziś trzeba oddać im hołd. To też dowód dla nas, jak my mamy się starać, żeby naszym wnukom było łatwiej.

Pod tablicą upamiętniającą pierwszego burmistrza polskiej Zielonej Góry, Tomasza Sobkowiaka złożono wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniło przedstawienie słowno-muzyczne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.