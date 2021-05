W Piłkarskiej Zielonej Górze gościliśmy dziś przedstawicieli Zorzy Ochla. Obecnie to czwarta siła zielonogórskiej Jako klasy okręgowej.

Podopieczni Michała Grzelczyka w ostatnią środę w derbach Zielonej Góry wysoko pokonali TKKF Chynowiankę Francepol Zielona Góra 6:2. Cały czas plasują się w czołówce. Do drugiego miejsca tracą 2 punkty, do lidera 5. Pytaliśmy w programie Kamila Konopackiego, czy w szatni spogląda się na tabelę i rozmawia, co by było, gdyby był awans do IV ligi.

Ja staram się tego nie robić. Chcemy, żeby grą udowodnić, czy stać nas na IV ligę, na razie to różnie u nas bywa z tymi wynikami. Jeśli mielibyśmy miejsce premiowane awansem, to już trzeba byłoby wtedy zarząd i trenera pytać. Są głosy, że fajnie byłoby się pokazać i zobaczyć, na co nas stać w tej IV lidze. Skupiamy się jednak na tym, co jest, a zostało 7 kolejek.

Jutro Zorza podejmie w Ochli Odrę Bytom Odrzański. Są rachunki do wyrównania, bo jesienią w Bytomiu 4:1 wygrali gospodarze. Mówi prezes Zorzy Tomasz Godzisz.

Są rachunki do wyrównania. To zawsze ciężki przeciwnik. Może mają teraz trochę słabszych parę sezonów, ale to jest klub z tradycjami, który powinien grać w IV lidze. Zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać.

Mecz w Ochli rozpocznie się jutro o 17:00. Cała Piłkarska Zielona Góra do zobaczenia wZielonej.pl.