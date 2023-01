Sprawdzamy co słychać w Palmiarni? Budowa parkingu wielopoziomowego to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez miasto.

Parking jest już gotowy, a na dachu ma się pojawić miejsce na zabawę i rekreację. Przygotowane są już nasadzenia, ściągnięto także zabawki dla najmłodszych.

W tej chwili miasto przymierza się do montowania elewacji. Mówi Filip Gryko, zielonogórski radny z ramienia „Zielonej Razem”.

Nawiercono chyba trzy tysiące otworów. pod montaż kotew stalowych, do których będzie montowana elewacja. Będzie ona składała się częściowo ze stali, a częściowo z aluminium. Mieszkańcy wybrali wzór takich płyt aluminiowych w wersji 3D, To nie będzie taka zwykła prosta bryła, tylko połamana, do tego kolor cortenu, lekki brąz.