Ostrzeżenie drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje dla całej zachodniej Polski, w tym naszego regionu.

Wiało już we wtorek, wiać będzie też całą środę do późnych godzin nocnych. Prognozuje się, że w porywach wiatr może osiągać prędkość do 90 km/h.