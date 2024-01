Budżet Obywatelski na ostatniej prostej. To ostatnie dni, być może decydujące, zabiegania o głosy mieszkańców Zielonej Góry. Ci, przypomnijmy, z 49 zgłoszonych projektów mogą maksymalnie wskazać cztery.

36 projektów pochodzi z terenu miasta sprzed połączenia z sołectwami. Jednym z projektów jest budowa chodnika przy ul. Zbożowej i Dożynkowej tuż przy działkach na Jędrzychowie. O inicjatywie mówią jej pomysłodawcy: Piotr Lutowski i Maciej Andrykiewicz.

Projekt powstał jako współpraca lokalnych mieszkańców z ulic: Urodzajnej, Zbożowej i Dożynkowej. Mieszkańcy stwierdzili, że brakuje tam po prostu chodnika. Ten w pewnym momencie się kończy.

To jest kwestia bezpieczeństwa mieszkańców samych ulic, którzy nierzadko jadąc, ryzykują zdrowie pieszych. Naszymi sąsiadami są działkowcy, osoby starsze, które często idąc obserwują bacznie drogę. Boją się nią poruszać.

Zostały ujęte wszystkie ważne sprawy wszystkich siedemnastu sołectw. Celem jest pozyskanie środków na realizację zadań wskazanych przez wszystkie sołectwa i zintegrowanie mieszkańców.

Jeżeli chodzi o Jarogniewice to mamy rozbudowę wiaty biesiadnej i ogrodzenia do piłki plażowej. Jeśli chodzi o Kiełpin to tutaj mamy modernizację nawierzchni placu zabaw i wymianę podłogi w świetlicy.

Na głosy liczą też pomysłodawcy projektów z dzielnicy Nowe Miasto. Tu jest do wyboru trzynaście projektów. Jeden dotyczy wszystkich sołectw. Na czym pomysł polega tłumaczą Aneta Walczak, sołtyska Kiełpina i Józef Kobyliński, sołtys Jarogniewic.

Głosowanie trwa do 14 stycznia. Link do niego znajdziecie TUTAJ . Zwycięskie projekty poznamy do 21 stycznia.