Już dziś, szansa na pierwsze trofeum w sezonie przed koszykarzami Enei Zastalu BC. Zielonogórzanie o 20:00 w Wałbrzychu powalczą o Superpuchar Polski. Przeciwnikiem będzie aktualny mistrz kraju Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

Zastal ma rachunki do wyrównania, bo to ze Stalą przegrał w minionym sezonie finał play-off Energa Basket Ligi. Obie drużyny jednak mocno się zmieniły. Do zielonogórzan po roku wrócił Jarosław Zyskowski. Wyjechał stąd jako MVP ligi. Zagrał chwilę w lidze niemieckiej i potem sezon w Hiszpanii. Z jakimi nadziejami powraca do polskiej ligi i do Zielonej Góry?

Przyszedłem tutaj, mam cele zespołowe. Mamy do wygrania parę rzeczy, m.in. superpuchar i na tym się skupiam. Nie wyznaczam sobie żadnych indywidualnych celów, bo to jest sport zespołowy a nie indywidualny.

Zmiany także w drużynie rywali, także w polskiej rotacji. Jedną z nowych twarzy jest Damian Kulig, który do Ostrowa przyszedł z Torunia. Czego spodziewa się w dzisiejszym meczu?

Spotkają się dwie dobre drużyny, które będą chciały ten superpuchar wygrać. To też nam pokaże, czy potrafimy w meczu o stawkę już wejść na najwyższy level swoich umiejętności. Mam nadzieję, że cały ten przepracowany okres przygotowawczy zaowocuje tym, że pokażemy koszykówkę, jakiej trener od nas wymaga. Zrobimy wszystko, żeby wygrać.

Trener zielonogórzan na każdym kroku podkreśla, że jego zespół nie jest jeszcze w pełni gotowy do sezonu. Serb na pytanie o przygotowania do dzisiejszego meczu odpowiedział, że właściwie nie było takich, bo zespół wciąż szykuje się do całego sezonu.

My dostaliśmy jakieś widea i widzieliśmy jak oni wyglądają. Znamy trenera Milicicia i wiemy, co on gra. Nie ma niespodzianek. Jedni i drudzy nie są gotowi na maksimum. Każdy będzie szukał swoich szans na zwycięstwo.

W sumie zielonogórzanie zdobyli dwa razy Superpuchar Polski. Ostatni raz przed rokiem, pokonując Anwil Włocławek. Dzisiejszy mecz o 20:00.