W piątek mecz z Erą Basketball Nymburk, następnie sparingi w Zielonej Górze, we Wrocławiu i liga. Enea Zastal BC szykuje się do nowego sezonu. O przygotowaniach do nowego sezonu mówił w winobraniowym studiu Radia Index trener Oliver Vidin.

Serbski szkoleniowiec Zastalu uważa, że jego zespół czeka jeszcze mnóstwo pracy. Na jakim etapie obecnie są zielonogórzanie?

Fizycznie jesteśmy gotowi na 70 procent, a koszykarsko na 20-30 proc. Trzeba jeszcze dużo pracy. Praktycznie wszyscy są nowi poza mną i Przemkiem Żołnierewiczem. Nowy zespół potrzebuje czasu. 1,5-miesiąca to nie jest wystarczająco dużo czasu, żeby być gotowym na 100 procent.

W piątek zielonogórzanie zagrają w Trutnovie z mistrzem Czech. Później czekać ich będą jeszcze cztery gry kontrolne. Po dwie w Zielonej Górze i we Wrocławiu.

Wyjazd do Czech, gramy z Nymburkiem. Potem wracamy, gramy w Zielonej Górze ze Śląskiem Wrocław i Turowem Zgorzelec, następnie jedziemy do Wrocławia na memoriał Adama Wójcika. Tam zagramy dwa mecze, potem zrobimy dzień wolny i kolejne dni poświęcimy na przygotowania do meczu z Anwilem.

Inauguracja sezonu we Włocławku 25 września. Cała rozmowa do zobaczenia na wZielonej.pl.