To jest ofensywa programowa – tak o swoich pięciu projektach uchwał mówią nowi radni Koalicji Obywatelskiej. Czym dokładnie chcą się zająć? Budżetem obywatelskim, drogami, tradycją winiarską, sportem dzieci i młodzieży oraz trybem ustalenia wynagrodzeń dla pracowników.

Na początek zmiana uchwały co do budżetu. Jakie konieczne zmiany widzi w tej materii Marcin Pabierowski? Kandydat na prezydenta miasta chciałby postawienia na realizację zadań okręgowych.

To jest kluczem jeśli chodzi o partycypację społeczną. Ludzie powinni mieć możliwość zmieniania swoich osiedli, okolicy zamieszkania. Małe zadania -ławki, zieleńce. Myśli także o zadaniach miękkich. To wszystko chcemy wprowadzić w budżecie obywatelskim.

Drugim istotnym punktem są drogi. W tym ich kategoryzacja. Następny na liście jest rozwój winiarstwa. A co jeśli chodzi o sport dzieci i młodzieży? Tutaj nowi radni chcą postawić na program stypendialny. Mówi nowa radna miejska, Eliza Zaborowska – Kujawa.

Sport to nie tylko aktywność fizyczna. To też kształtowanie charakteru. Za tym idą i sukcesy i porażki. Ten projekt to też wsparcie dla rodziców nastolatków, kiedy to hormony i emocje buzują. Jak z tymi dziećmi rozmawiać.