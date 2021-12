Znamy laureatów konkursu na kartkę bożonarodzeniową dla dzieci pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tylko w tym roku do artystycznych potyczek zgłosiło się 266 uczestników. Konkurs podzielono na cztery kategorie wiekowe.

W tej najmłodszej, czyli od lat trzech do pięciu, zwyciężyła Gabrysia. Czterolatka namalowała na swojej kartce Świętego Mikołaja.

Dyplomy i nagrody to jedno. Dodatkowym wyróżnieniem dla małych artystów jest też to, co się później dzieje ze zwycięskimi kartkami. Mówi Małgorzata Ratajczak – Gulba z Biura Promocji UZ.

Te kartki zostają później wysłane, z życzeniami od naszego rektora, do najróżniejszych instytucji.

Żeby jednak takiego wyróżnienia dostąpić, trzeba swoją pracą wpaść w oko komisji konkursowej. Członkowie jury nie ukrywają, że wybranie najlepszych prac było niełatwym zadaniem. Mówi prof. Maria Mrówczyńska – przewodnicząca komisji konkursowej.

Dla mnie najtrudniejsze było odpowiedzenie sobie na pytanie, czy ta kartka została wykonana samodzielnie. Bardzo ważne jest też nawiązanie do Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Bez względu na to czy udało się wygrać na wszystkie dzieci czekała sceniczna nagroda. Tradycyjnie już Lubuski Teatr przygotował dla najmłodszych spektakl.