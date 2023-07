“Chroń las i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami” – pod takim hasłem na terenie ośrodka w Drzonkowie odbywa się pierwszy Turniej Leśny organizowany przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej.

Turniej jest skierowany do członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z całego regionu. Zadanie? Pokonać dystans 6,5 kilometra i wziąć udział w ciekawych konkurencjach. Mówi Waldemar Michałowski – sekretarz zarządu wojewódzkiego związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Trzeba przejść 6,5 kilometra, na każdym elemencie jest jedna konkurencja. Jest strzelanie z broni laserowej. Nasza idea jest taka, by propagować nie tylko strażackie zachowania, ale by się pobawić i wrócić do domu.