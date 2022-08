Przedstawiciele Młodej Lewicy w Zielonej Górze wskazują na problemy, z jakimi boryka się obecnie polska oświata. Przedstawili też propozycje, jak kilka z nich rozwiązach.

W konferencji Młodej Lewicy wzięła udział posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, która wsparła pomysł młodych działaczy z Zielonej Góry.

Ja się bardzo cieszę, że młodzi ludzie chcą się wypowiedzieć na temat oświaty, dlatego, że młodych ludzi, uczniów, czy to jest szkoła podstawowa, czy szkoła średnia w tej chwili, raczej się nie słucha. Jeżeli się mówi, na przykład o kwestiach autonomii szkoły, zarządzania szkołą, to raczej jest konflikt pomiędzy tym, ile uprawnień powinien mieć dyrektor, a ile uprawnień powinien kurator.

Według posłanki uczniów powinno się zapytać o to, co im się w szkole nie podoba i dlaczego przestali lubić do niej uczęszczać. Według młodych tematem do dyskusji nie powinno być to, ile się uczą i gdzie, ale czego. Więcej o tym, jakie problemy zauważają w polskiej oświacie, przedstawił Szymon Grzybowski.

Jest to przede wszystkim przeładowana podstawa programowa, która sprawia, że uczniowie muszą się uczyć wiedzy teoretycznej, a nie mają czasu na rozwój umiejętności praktycznych. Wszystkiego rodzaju ćwiczenia retoryczne czy dyskusje są marginalizowane, a przecież są rzeczy o wiele bardziej potrzebne niż właśnie duża część podstawy programowej. Inną kwestią są też przeładowane same klasy, czego przyczyną oczywiście jest to, że mamy ogromne problemy kadrowe, spowodowane tym, że nauczyciele nie są odpowiednio opłacani.

Przedstawiciele Młodej Lewicy z Zielonej Góry tuż po zakończeniu konferencji złożyli do prezydenta miasta pismo w sprawie powołania Samorządowego Rzecznika Praw Ucznia.

Dochodzą nas z różnych szkół głosy, że po prostu dzieją się nietajne rzeczy, niepsrawiedliwości, że rzecznicy praw ucznia szkolni często nie spełniają swoich zadań, nie stoją po stronie uczniów, tylko po stronie dyrekcji, więc po prostu uznaliśmy, że rzecznik taki miejski rozwiąże bardzo dużą część tych problemów.

Młodzież poruszyła też temat ubóstwa menstruacyjnego wśród uczennic – chcą, aby w każdej szkole była „różowa skrzyneczka”. To problem, którym powinien się zająć minister Przemysław Czarnek i ministerstwo edukacji – mówi Aneta Czepiżak z Młodej Lewicy.

Materiał przygotowała: Joanna Nawlicka