Jak już Was informowaliśmy – w Ogrodzie Botanicznym stanęła tężnia solankowa. Mówi się o niej, że jest ona inteligentna – urządzenie uruchamia się dopiero po wykryciu obecności człowieka. Dzięki czemu solanka się nie marnuje.

Obiekt powstał z myślą głównie o seniorach. I jak mówi Paweł Wysocki, radny miasta Zielona Góra, już teraz tężnia cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. A jaki jest koszt utrzymania urządzenia?

To jest tylko wymiana solanki, czyli tysiąc złotych za tysiąc litrów. Na razie nic nam tam praktycznie nie ubyło.

Zielonogórska tężnia jest pierwszą tego typu konstrukcją w kraju. Swoją wyjątkowość zawdzięcza między innymi panelom fotowoltaicznym. Oznacza to, że tężnia nie musi być podłączona ani do wody, ani do prądu. Duży nacisk położono także na ogólną estetykę obiektu.

Tężnia pasuje do naszego wigwamu. Nawiązuje do niego.

Całkowity koszt konstrukcji to około 50 tysięcy złotych. I co ciekawe – możliwe, że podobne obiekty pojawią się również w innych rejonach Zielonej Góry.