Zielonogórski magistrat informuje o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg i chodników w naszym mieście.

Do stałego zimowego utrzymania wyznaczono 327 kilometrów dróg publicznych oraz 245 tysięcy metrów kwadratowych chodników. Miasto zostało podzielone na rejony. Do dyspozycji są. in. pługosolarki, pługopiaskarki, ładowarki i pojazdy do wywozu śniegu.

Ilość sprzetu:

– 15 szt. pługosolarek o ładowności min. 4 m3 ,

– 3 szt. pługosolarki o ładowności do 4 m3 ,

– 3 szt. pługopiaskarek o ładowności min. 4 m3 ,

– 3 szt. ładowarki do załadunku śniegu o pojemności łyżki min. 1 m3 ,

– 3 szt. pojazdy do wywozu śniegu typu wywrotka o ład. min. 7 ton,

Zimowe utrzymanie chodników:

– 12 szt. odśnieżarek wraz z rozsiewaczem mieszanki piaskowo – solne,

– 40 Mg piasku oraz mieszanki piaskowo solnej,

– 40 osób do ręcznego usuwania śniegu oraz zwalczania gołoledzi i śliskości na chodnikach, przejść

dla pieszych oraz z schodów terenowych

źródło: wiadomoscizg.pl