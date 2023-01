Temperatura wody bliska zeru. I z takiego zimna cztery medale mistrzostw świata w lodowym pływaniu na otwartym akwenie wyłowił Filip Kołodziejski. Zielonogórski pływak we Francji sięgnął po mistrzostwo świata na 50 metrów stylem motylkowym.

Ponadto był drugi na 100 metrów stylem dowolnym i dwukrotnie trzeci na 50 m stylem grzbietowym i 50 m stylem dowolnym. To jego drugi start w mistrzostwach świata w tej odmianie pływania. Po raz pierwszy Kołodziejski startował przed rokiem na mistrzostwach świata w Głogowie.

W tym roku zawody odbywały się w Samoëns, we Francji, w Alpach. W tamtym roku zdobyłem dwa medale, w tym roku sięgnąłem po cztery medale. Najbardziej ucieszył ten złoty medal, ale bardzo zadowolony byłem też ze startu na 100 metrów stylem dowolnym. Co prawda byłem drugi, ale z bardzo dobrym czasem.

Kołodziejski liczy, że rozwój dyscypliny będzie przebiegał tak szybko, jak dotychczas. Zielonogórskiemu pływakowi marzy się start na zimowych igrzyskach olimpijskich. Zimowych, bo zawody odbywają się zimą. Temperatura wody wynosi 3 stopnie.

Ogólnie ciężko jest, żeby temperatura była niższa. To jest fajna temperatura do ścigania. Rekordy świata zaliczane są wtedy, kiedy temperatura nie przekracza 5 stopni. Jeśli przekracza, to rekordy nie są uznawane, bo nie uznaje się tego startu za zimowe pływanie.