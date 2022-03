Uchodźcom z Ukrainy pomagają nie tylko Polacy, ale także obywatele Ukrainy, którzy jeszcze przed trwającą agresją Rosji przyjechali do naszego kraju. To m.in. małżeństwo Lena i Siergiej Kapravchuk.

Ona jest psychologiem. On konsultantem do spraw legalizacji pobytu. Oboje mają teraz mnóstwo pracy. Lena Kapravchuk mówiła w Radiu Index, jak w pierwszych dniach rozmawiać z uchodźcami, którzy trafiają pod nasz dach.

Najważniejsze to przyjmować różne emocje, które mogą iść od serca. Dużo złości jest i to jest normalnie. My im to musimy mówić, że to jest normalne i trzeba to zrozumieć. Ludzie są różni, jedni są otwarci, a inni zamknięci i na pewne rzeczy potrzebują czasu.