– Zawodowstwo? Nie stwarzam już sobie takiej presji jak wcześniej – mówi Mateusz Baranowski, snookerowy mistrz Polski, wywodzący się z Zielonej Góry.

Dziś Baranowski mieszka w Warszawie. Tam trenuje, ale także uczy snookera młodych adeptów. Na początku stycznia wygrał 30. Otwarte Mistrzostwa Polski, udowadniając przynależność do krajowej czołówki. Zmagania odbyły się w Lublinie. Tam też w kwietniu odbędą się mistrzostwa Europy. Wcześniej, bo za miesiąc w katarskiej Dosze odbędą się natomiast mistrzostwa świata.

Mistrzostwa Europy w Lublinie, to na pewno jest jedna z ważniejszych imprez. Jest tam miejsce do Main Touru, czyli do grona zawodowców do wywalczenia. Przed tym turniejem postanowiłem się jeszcze przetrzeć i polecę na mistrzostwa świata do Kataru. Tam miejsca dla zawodowców do zdobycia nie ma, ale na pewno będzie to dobry trening, bardzo dobre ogranie przed mistrzostwami w Polsce. Fajnie byłoby się dobrze zaprezentować i zrobić dobry wynik.