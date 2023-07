Biblioteka Norwida w Zielonej Górze zaprasza szczególnie najmłodszych z rodzicami do skorzystania z wakacyjnej oferty.

W ‘Świat żywiołów” przeniesie Was “Letnia Czytelnia Norwida”. – Atrakcji nie zabraknie – przekonuje Marzena Wańtuch z biblioteki.

“Letnia Czytelnia Norwida” to kumulacja działań dla dzieci, aby ułatwić czytelnikom działania, gdzie można przyjść i się pobawić. Wszystkie zajęcia z filii przenosimy do gmachu głównego lub w galerii. We wszystkie wtorki, środy i czwartki od godziny 11 bawimy się z różnymi propozycjami.