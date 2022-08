Trzy miesiące temu informowaliśmy was, że Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej podjęła decyzję o przyjęciu do swojego punktu przedszkolnego małych uchodźców z Ukrainy. Dziś instytucja stawia na dalszy rozwój. Bo od 1 sierpnia ruszył projekt umożliwiający wolny wybór zajęć dla dzieci.

Rodzice sami, wypełniając ankietę, wskazywali jakie warsztaty są według nich najbardziej pożądane. Jak mówi Dominika Iwan, kierownik projektu w Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, na pierwszym miejscu znalazły się zajęcia z języka polskiego. Dokładniej godzina dziennie.

A to oznacza, że jeśli będzie potrzeba więcej tego typu zajęć – zostaną one zorganizowane. To samo dotyczy konsultacji z psychologiem. Wszystko po to, żeby pomóc nie tylko dzieciom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, ale również ich mamom w pójściu do pracy. Mówi ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Punkt przedszkolny Caritas znajduje się w zielonogórskiej siedzibie instytucji, czyli przy ulicy Bema.