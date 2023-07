Kosić, czy nie kosić? To pytanie powraca jak bumerang podczas okresu letniego.

Chodzi o koszenie traw rzecz jasna. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze jest odpowiedzialny za zieleń w mieście. Prezes spółki Krzysztof Sikora odpowiada: miasto będzie kosić wtedy, gdy będą tego chcieli mieszkańcy.

Doszliśmy do wniosku, że trzeba zapytać mieszkańców. Robimy tak, jak chcecie. Wspólnoty się wypowiadają na zebraniach. Jak zwykle jest pól na pól, to jest linia podziału. To jest normalność, z którą się spotykamy.

To jeśli chodzi o osiedla należące do wspólnot mieszkaniowych. A co z pasami drogowymi?

Arbitralnie to są pasy drogowe, one muszą być wyczyszczone. Nie wszystkie czyścimy brutalnie, czyli 3-5 metrów przed przejściem wykosić. Staramy się bioróżnorodność zostawiać tam, gdzie jest potrzebna.

Więcej o koszeniu traw również na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej.