Zagrożenie koronawirusem zmieniło sytuację także w zakładach karnych i aresztach śledczych. Od połowy marca wstrzymane są widzenia. Wszystkim, którzy wchodzą na teren więzień, mierzona jest temperatura.

Poza ograniczeniami wprowadzono dodatkowe możliwości porozumiewania się więźniów z rodziną. O nowych zasadach mówi kpt. Anna Dzikowicz, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

By zapewnić osadzonym kontakt z bliskimi, zwiększono możliwości kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego i za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Osadzeni mają także szerszy dostęp do telewizji, radia i prasy. Wprowadzono dodatkowe zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, indywidualne i w małych grupach. kpt. Anna Dzikowicz

Służba więzienna ograniczyła do minimum transporty osadzonych i ich przemieszczanie się między oddziałami. Funkcjonariusze, którzy mają kontakt z więźniami, muszą nosić ochronne maski.