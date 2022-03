Coraz więcej rowerów na zielonogórskich ścieżkach rowerowych. Nic dziwnego – wszak wiosna to początek sezonu dla miłośników dwóch kółek. Żeby jazda na nich była bezpieczna, warto po zimowej przerwie nasz rower sprawdzić.

Grzegorz Grzegorczyk, właściciel sklepu rowerowego w Zielonej Górze podkreśla, że dobrym pomysłem jest oddanie naszego pojazdu w ręce fachowca.

Polecam zgłosić się do serwisanta, żeby sprawdził on cały rower. Zwłaszcza żeby zwrócił uwagę na hamulce i napęd. Oraz oczywiście pozostałe elementy. To warto zrobić zawsze przed rozpoczęciem sezonu, czyli raz w roku.