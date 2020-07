Volkswagen Garbus to auto, które podbiło serce wielu miłośników motoryzacji. Co roku na polu karawaningowym Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbywa się zlot tych samochodów.

Impreza pod nazwą „Garbobranie” odbędzie się pod koniec lipca i potrwa cały weekend. Do Drzonkowa przyjedzie około 150 zabytkowych aut. Przewidzianych jest wiele atrakcji, m.in. parada ulicami miasta.

Uczestnicy zlotów Garbusów cenią sobie rodzinną atmosferę tych spotkań. Przyjeżdżają na nie ludzie z całej Polski, w różnym wieku.

Osobom, które przyjeżdżają z dziećmi, podoba się to. Jeżeli się im podoba, to tym bardziej nam się podoba i chce nam się to wciąż robić. Mamy zawiązane stowarzyszenie w Zielonej Górze, nazywa się Volksmobil. Jeździmy po różnych zlotach, w tym roku przez wirusa za bardzo nie możemy pojeździć, ale zazwyczaj jeździmy do Sztumu, Krakowa, są organizowane zloty koło Poznania. Praktycznie co tydzień zawsze gdzieś w Polsce był zlot.