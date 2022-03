Pojawiło się światełko w tunelu, jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności zielonogórskiego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Przypomnijmy – obecnie w budynku funkcjonuje Szpital Tymczasowy dla pacjentów covidowych.

Kontrakt, na takie rozwiązanie, obowiązuje do końca marca. Władze Szpitala Uniwersyteckiego liczą, że w związku z luzowaniem obostrzeń jest to zielone światło dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Lecznica cały czas szykuje się do wielkiego otwarcia. Mówi Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Zakładam, że 1 kwietnia zaczniemy wygaszać Szpital Tymczasowy. Co pozwoli nam szybko przygotować budynek na Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Szereg zakupów już zakupiliśmy. Będziemy to przewozić, ustawiać. I też wprowadzać personel.

Potrzebne będą również ręce do pracy. Poszukiwane są pielęgniarki oraz położne. Mówi Sebastian Ciemnoczołowski, główny specjalista ds. rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego.

Już od dłuższego czasu, pomimo koronawirusa, szpital pozyskiwał kadrę medyczną. Zwłaszcza kadrę lekarską. Oni już w naszym szpitalu pracują. Ale potrzebujemy również personelu tego białego. Potrzebny są ogromne.

Obecnie placówka czeka na decyzję wojewody lubuskiego, która będzie oparta na ministerialnych rozporządzeniach.