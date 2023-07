Trener zza zagranicy lub polski młody szkoleniowiec – taki wariant na ławce trenerskiej przewiduje Janusz Jasiński. Z właścicielem koszykarskiego zespołu Enei Zastalu BC Zielona Góra rozmawialiśmy o sytuacji kadrowej po tym, jak dość niespodziewanie drużynę opuścił dotychczasowy trener Oliver Vidin.

Jasiński w rozmowie z nami raczej się nie spodziewał takiej decyzji. Vidin miał ważny kontrakt, deklarował chęć pozostania w Zielonej Górze. Z drugiej strony brał pod uwagę możliwość odejścia Serba w momencie, gdy ten otrzymał ofertę z Wrocławia. Kto zatem będzie trenerem Zastalu? Jasiński twierdzi, że na stole ma kilkadziesiąt ofert, ale na razie trudno mówić o nazwiskach.

Mamy dwie drogi. Osobiście chciałbym porozmawiać z takim trenerem. Nie da się dobrze prowadzić drużyny, jeśli się go nie lubi. Wiadomo, że najłatwiej jest znaleźć zagranicznego trenera. Za głowę się złapałem, bo mam ofertę od Hiszpanów, Izraelczyków, Finów, Turków, Serbów, Litwinów. Klub ma dobrą renomę w Europie. Chcemy walczyć też w lidze Północnoeuropejskiej.

Zespół nie ma trenera, nie ma także zawodników. Kiedy możemy poznać jakiekolwiek konkrety odnośnie zespołu?

Jak najszybciej jest to możliwe, nie wolno popełnić błędu. To chciałbym podkreślić. Będziemy wybierać między rozwiązaniami bardzo atrakcyjnymi z punktu widzenia kibiców i mediów. Zeszły rok pokazał, że tu się dobrze pracuje, do tego jest dobry dobór zawodników i ich rozwój.