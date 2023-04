Na wyjeździe zagra w najbliższe dwa weekendy Lechia Zielona Góra. I może jest to dobra wiadomość, bo zielonogórzanie jeszcze w tej rundzie nie wygrali przed własną publicznością, a z wyjazdów zdarzało im się już wracać z kompletem punktów.

Przypomnijmy, przed tygodniem zielonogórzanie przegrali u siebie z Grupą Inwestycyjną Stilonem Gorzów 1:3. Hat-tricka strzelił zielonogórzanom Emil Drozdowicz, w przeszłości gracz Lechii. Dziś był gościem programu Piłkarska Zielona Góra.

Wiedzieliśmy, jak bardzo ważny będzie dla nas ten mecz. Ja z tyłu głowy miałem, że fajnie jest wrócić na dołek i fajnie jest się pokazać, bo wiedziałem, że znajomi będą patrzeć. Wydaje mi się, że spełniłem oczekiwania. Te punkty, jakie zdobyliśmy – akurat kosztem Lechii – były nam bardzo potrzebne, w kontekście tego, co czeka nas w przyszłości.

Doświadczony snajper uważa, że słabsza dyspozycja Lechii wiosną, to po pierwsze efekt ubytków kadrowych, a po drugie także niejako rachunek za udaną jesień i Puchar Polski.

Lechia tymi występami w Pucharze Polski wysoko sobie podniosła poprzeczkę. Każdy w lidze teraz patrzy na to, że wygrali z drużynami z ekstraklasy i tak do końca tego sezonu będzie. Jesień była bardzo dobra, ale okienko transferowe, odejście Górskiego bardzo negatywnie wpłynęło na zespół. Występy w pucharze może też zmęczyły zawodników, a może większa presja została nałożona i teraz to wszystko się odbija na zespole.