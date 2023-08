Już w sobotę kolejna odsłona Nocy Spadających Gwiazd. Od godziny 20 do 1 w nocy miłośnicy gwiazd będą mogli je podglądać i to przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Specjalistyczny sprzęt udostępni Planetarium Wenus oraz koło naukowe Inżynierii Kosmicznej, działające na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Mówi Krzysztof Szczepaniak, jeden z działaczy tej uczelnianej formacji.

Działacze koła będą także objaśniali uczestnikom wydarzenia, co w danej chwili widać na niebie.

Będziemy tam tłumaczyć, co widzimy. Co to jest, w jaki sposób to widzimy, jak działa teleskop.