Sałatka jarzynowa będzie droga, jak nigdy mówią przedstawiciele Nowej Lewicy, którzy dziś przed ryneczkiem przy ul. Owocowej wyliczali, o ile wzrosła cena za przygotowanie jednej z najpopularniejszych polskich sałatek, bez której wielu nie wyobraża sobie świąt.

Cezary Wysocki podsumowując podwyżkę za wszystkie produkty, z których składa się sałatka warzywna, wyliczył, że dotknęła ją blisko 80-procentowa inflacja.

Jeżeli zsumujemy wszystkie produkty, to wyjdzie nam, że w 2022 roku płaciliśmy za to 23 złote. Teraz ten sam zestaw kosztuje już 41 zł. Sałatka jarzynowa została dotknięta 79-procentową podwyżką rok do roku.