To pierwsza taka sala w naszym mieście – tak w dużym skrócie można powiedzieć o ekopracowni, która powstała w Szkole Podstawowej nr 22. Miejsce nieprzypadkowe – jest to bowiem placówka ekologiczna.

Nikogo więc nie dziwi, że wchodząc do sali pierwsze, co się rzuca w oczy, to zielone ławki i ściany. Najważniejszy jest jednak sprzęt dydaktyczny. Mówi Marzenna Hozakowska, wicedyrektor placówki.

Mamy fantastyczny sprzęt. Dotykowy. To jest dla dzieci coś świetnego. Dlatego w tym kierunku idziemy i dlatego uczymy dzieci dbania o ekologię i świat.

Pracownia jest wykorzystywana do prowadzenia takich zajęć, jak biologia, przyroda oraz geografia. Powstanie pomieszczenia było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.