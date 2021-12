Czas świąteczny kojarzy nam się ze spotkaniami w rodzinnym gronie i suto zastawionym stołem. Na potrawy wigilijne czekamy często cały rok, a chwilę przed świętami zastanawiamy się, jak i co jeść.

Najważniejsze w tym czasie powinno być spędzanie czasu z bliskimi nam ludźmi i czerpanie radości z tego okresu, a nie skupianie się na świątecznym stole. Mówi Jolanta Kiżuk, dietetyk kliniczny.

Ja myślę, że tutaj trzeba by było zacząć od samego początku, czyli mniej więcej też od zakupów. Bo jeżeli kupujemy bardzo dużo różnych produktów, to w związku z tym później będziemy przygotowywać też bardzo dużo potraw. Będziemy chcieli spróbować wszystkiego, a wiadomo, że zależy też na tym, żeby to jedzenie się nie marnowało. Więc dobrze by było tutaj od samego początku zaplanować co tak naprawdę jest nam potrzebne, jakie są nasze preferencje smakowe, bo wiadomo, że nie wszyscy wszystko lubimy, nie wszystko wszystkim smakuje.