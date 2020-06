Centrum informacji turystycznej Visit Zielona Góra powróci niebawem do normalnej pracy. We wtorek (9 czerwca) ponownie czynny będzie punkt w Palmiarni, a 15 czerwca z powrotem ruszy punkt w ratuszu. Dla tych, którzy je odwiedzą, przygotowano wiele niespodzianek.

Pracownicy Visit Zielona Góra wykorzystują stopniowe odmrażanie turystyki do tego, by zaprezentować nowe materiały promocyjne o mieście i pamiątki wykonane przez lokalnych artystów. Nadal będą też polecać zielonogórskie szlaki nordic walking, o których pisali w mediach społecznościowych.

Mamy produkty lokalnych artystów, którzy mają swoje życiorysy u nas w gablocie. Pamiątki są więc troszeczkę bardziej spersonalizowane dla turysty, który chciałby mieć coś lokalnego. Uważamy, że to dobry krok naprzód. Dużo popracowaliśmy nad tematem szlaków nordic walking. Myślę, że jeżeli możemy mówić o jakiś dobrych stronach tego, co się zdarzyło, to jest to fakt, że ludzie troszeczkę więcej zaczęli chodzić po lasach, szukać tego kontaktu z przyrodą. To na pewno będziemy chcieli kontynuować.