Lepiej późno niż wcale. Igor Waliłko – zielonogórski kierowca wyścigowy rozpoczyna sezon. Pierwsze zawody już w ten weekend.

Zielonogórzanin wraca do serii, w której w przeszłości miał już okazję rywalizować. I jak mówił Radiu Index, bardzo się z tego cieszy.

Trochę czasu upłynęło, nie jest to normalny sezon, ale wynika to z tego, że ADAC GT Masters połączyło się z DTM. I dlatego GT Masters startuje później. Fajnie wrócić na stare śmieci. Ta seria dla mnie była dość dobra w poprzednich latach.

Waliłko zasiądzie za sterami BMW.

Będę ścigał się samochodem BMW M4 GT3. To nowy projekt, samochód został stworzony niedawno. Auto robi robotę, mogę to powiedzieć po testach. To będzie niemiecki zespół z Bremy. Wchodzą pierwszy sezo do serii GT3. Chcą się piąć jak najwyżej i walczyć o jak najlepsze miejsca.