Mianem Gangu Olsena nazwał rządzących z Prawa i Sprawiedliwości Szymon Hołownia. Lider Trzeciej Drogi odwiedził we wtorek Zieloną Górę.

Na spotkaniu z wyborcami mówił o zmianach, jakie jego ugrupowanie po wygraniu wyborów szykowałoby od pierwszych dni rządów. Jedna ze zmian dotyczyłaby polityki zagranicznej.

Polska od 16 października może zacząć wracać do Europy. To będzie pierwsze zadanie przyszłego ministra spraw zagranicznych. Objechać kraje naszych partnerów i przyjaciół w Unii Europejskiej i powiedzieć: wróciliśmy! Nie pójdziemy w łapy Putina.

Hołownia przyznał, że jego ugrupowanie rozliczy rząd Zjednoczonej Prawicy. Lider Trzeciej Drogi zapowiedział powołanie komisji „prawa i sprawiedliwości”.

Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS-u. Oni to już czują, naprawdę zaczęli trząść portkami. I trzeba ich utrzymać w tym stanie do następnej niedzieli. Nie mówię tu do wyborców PiS-u, bo do nich mamy otwarte serca. I chcemy, żeby poszli z nami. Nie będzie żadnej zemsty narodowej. Będzie pokój, zgoda i bezpieczeństwo dla wszystkich. Ale łajdaków, gamoni i gang Olsena rozliczymy.