Pojutrze inauguracja PGE Ekstraligi. Falubaz sezon zacznie od spotkania z beniaminkiem eWinner Apatorem, choć tak naprawdę w opinii wielu ekspertów każdy mecz zaczyna się dwie doby przed pierwszym wyścigiem.

Wtedy to właśnie drużyny są poddawane obowiązkowym testom. Zielonogórzanie jutro poznają wyniki.

Będziemy z niepokojem czekać do jutra. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo nikt nie zgłaszał problemów. Mieliśmy też testy na przeciwciała ostatnio i większość drużyny je ma. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i w niedzielę pojedziemy na mecz.

Zielonogórzanie na Motoarenie pojadą w zupełnie nowej odsłonie, jeśli chodzi o formację młodzieżową. W awizowanym składzie znaleźli się Nile Tufft i Jakub Osyczka. Doświadczenia ekstraligowego nie mają żadnego, ale mogą liczyć na pomoc starszych kolegów.

Ci juniorzy mają potencjał, jeszcze muszą się oswoić z atmosferą meczu Na treningach jadą naprawdę przyzwoicie. Ja to widzę na co dzień. Są wyposażeni w bardzo dobry sprzęt. Kwestia tylko uwolnienia tej psychiki. Matej Žagar, Piotrek Protasiewicz, Patryk Dudek pomagają tym chłopakom. Do kogo się nie zwrócą, to mają pomóc. Więcej już nic nie możemy zrobić.