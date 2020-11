W sobotę w Nowej Soli na dwóch halach sportowych odbędzie się kilka turniejów dziesiątej, jubileuszowej edycji piłkarskiego turnieju Falubaz Cup. – Z powodu epidemicznych obostrzeń tym razem będzie mniej atrakcji, ale to, co najważniejsze, czyli sportowa rywalizacja dzieci, będzie miała miejsce tak jak zawsze – zapowiada szef Akademii Piłkarskiej Falubaz Damian Stopa.

Falubaz Cup zwykle odbywał się w terminie bliższym 6 grudnia, a do jego rozegrania potrzeba było dwóch, a z turniejem międzyklubowym trzech weekendów. Z oczywistych przyczyn tym razem z wielu atrakcji dodatkowych trzeba było zrezygnować, a więc nie tylko na salach zabraknie dopingujących swoje dzieci rodziców, ale i nie będzie otwartej zbiórki pieniędzy na rzecz chorych dzieci oraz występów artystycznych między turniejami.