W jaki sposób promować koszykówkę w Zielonej Górze i w całym regionie? O nowej inicjatywie promocji basketu wśród najmłodszych mówili dziś podczas briefingu prasowego przedstawiciele koszykarskiego Enei Zastalu BC oraz członkowie stowarzyszenia Teraz Lubuskie.

Janusz Jasiński, szef koszykarskiego Zastalu mówił o potrzebie propagowania basketu wśród najmłodszych.

Zdajemy sobie sprawę, że Zielona Góra to duże, ale i zarazem małe miasto. Żeby nasi koszykarze mogli cieszyć dobrym rozwojem, powinniśmy działać w kierunku spopularyzowania koszykówki w regionie. Pracowaliśmy kilka lat i dziękuje partnerom, że z taką propozycją się do nas zgłosili.

Na czym dokładnie miałaby polegać ta promocja? Pytamy Jarosława Nieradkę – prezes stowarzyszenia teraz Lubuskie.

Klub przekazuje bilety. Będą to wejściówki dla dzieci i młodzieży od szkól podstawowych do szkól średnich. Chcemy wspierać grupy zorganizowane, dlatego będziemy prosili o łączenie się gmin, fundacji czy stowarzyszeń, by przeżyć wspólnie emocje. Będą być może towarzyszyły też inne emocje, np. zwiedzanie Zielonej Góry lub atrakcje gastronomiczne.