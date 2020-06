– Nie wyobrażamy sobie, by szpitalom obcinano fundusze. Ucierpią na tym pacjenci – mówiła dziś Elżbieta Polak w programie „Region Południe”.

Marszałek województwa lubuskiego odniosła się do decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak jak już informowaliśmy, lubuskie szpitale – w tym Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze – otrzymały informację o zmniejszeniu ryczałtów z NFZ. Z powodu tej decyzji nasza placówka tylko za maj straciła ok. 250 tysięcy złotych. – Jako zarządca szpitala nie zgadzam się na takie stawianie sprawy – mówiła Elżbieta Polak.

Nie zgadzam się z tym, zaprosiłam na najbliższy Konwent Marszałków ministra zdrowia i dyrektora NFZ żeby nam to wytłumaczył. Dlaczego nakłada się korekty? Odpowiadam za finanse szpitali. Jeśli będą one generowały straty, to samorząd wojewódzki będzie musiał je pokryć. .